Intesa tra il MiSE e la Regione Lazio per il Wi-Fi nelle zone terremotate

Il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti hanno firmato oggi al MiSE il Protocollo d’Intesa per la diffusione della connettività Wi-Fi nel comuni del Lazio colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016.

L’obiettivo del protocollo, che rientra nell’ambito del progetto WI-Fi Italia, è quello di consentire ai cittadini di accedere gratuitamente ad internet in luoghi pubblici e di favorire l’iniziativa imprenditoriale, valorizzando la ricerca, il turismo e la cultura.

“Il protocollo che firmiamo oggi – ha dichiarato il Ministro Di Maio – è un tassello della strategia digitale messa in campo dal governo, che vede nel rilancio del progetto Wi-Fi Italia, insieme allo sviluppo del 5G, intelligenza artificiale e blockchain, uno dei motori fondamentali per far diventare l’Italia una Smart Nation.

A tal riguardo, abbiamo stanziato complessivamente 53 milioni di euro per la creazione della rete nazionale di accesso gratuito ad internet, basato su un sistema centrale di integrazione di reti Wi- Fi pubbliche e private".

