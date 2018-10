Vodafone, le nuove offerte di ottobre per chi fa MNP

Novità nel mondo delle cosiddette Offerte Special con gettone di Vodafone.

Da oggi 13 ottobre per i clienti provenienti da H3G, MVNO, Poste Italiane e Iliad sarà attivabile Special Minuti 30 Giga al costo di 7€ al mese, mentre chiudono le Special Minuti 50 Giga e Special Minuti 30 Giga.

Da domani le offerte attivabili saranno:

• Special Minuti 30 Giga a 7€ al mese per H3G, MVNO, Poste Italiane e Iliad

• Special Minuti 20 Giga a 12€ al mese per Tim, Coop, Wind, H3G

• Special Minuti 20 Giga a 15€ al mese per tutti gli operatori

• Special Minuti 10 Giga a 12€ al mese per tutti gli operatori

Condividi questo articolo: Facebook

Twitter

Google

LinkedIn

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Stampa